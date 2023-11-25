İYİ Parti'de zelzele zinciri sürüyor! Önce baskıyla imza sonra istifa

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarını incelettiği ve İYİ Parti'de çalışan bir kadına tacizde bulunduğu daha sonra işinden atılmasını sağladığı iddiasıyla kesin ihraç talebiyle 20 Kasım’da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

Dikbayır, bu gelişmelerin ardından görevinden istifa etmeyeceğini ve mücadeleye devam edeceğini dile getirmişti.

Kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Dikbayır hakkında Sakarya’daki İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları istifa çağrısında bulundu.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya il ve ilçe başkanları olarak kurulduğumuzdan bugüne birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmekteyiz. Bugün bilhassa Sakarya teşkilatları olarak karşı karşıya kaldığımız durum ciddi anlamda Sakarya il ve ilçe teşkilatlarımızı rahatsız etmektedir. Kamuoyuna yansıyan bu durumların partimize daha fazla zarar vermemesi adına konunun muhatabı İYİ Parti Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır'ı başkanlar olarak oy birliği ile partimizden istifaya davet ediyoruz. Tüm kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tüm ilçe başkanlarının ortak imzası ile yayımlanan bu çağrı İYİ Parti içerisinde krize neden oldu. Çağrıya imza aran Adapazarı İlçe Başkanı Fatih Aygündüz görevinden istifa etti.

Aygündüz, istifasını sosyal medya hesabı üzerinden açıklarken "Bu bildiriyi imzaladığım için derin bir üzüntü duyuyorum. Bu istifa ile birlikte baskıcı yönetim anlayışına karşı tavrımı ortaya koymuş bulunmaktayım" şeklinde ifadelere yer verdi.

Aygündüz ifadelerinin devamında “Liyakat Doğruluk ve Adalet ilkeleriyle kurulan partimizin kuruluş ilkelerinden saptığını görüyoruz...Liyakat Doğruluk ve Adalet ilkeleriyle kurulan partimizin kuruluş ilkelerinden saptığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Aygündüz, "İYİ Parti Sakarya İl Başkanlığı tarafından yayınlanan ortak bildirinin baskıyla imzalatıldığını" belirtti.