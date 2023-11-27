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Gündem İYİ Parti’de yaprak dökümü sonrası bir bomba daha: "Özel jette viski sefası" iddiası! Bu iddia olay oldu
Gündem

İYİ Parti’de yaprak dökümü sonrası bir bomba daha: "Özel jette viski sefası" iddiası! Bu iddia olay oldu

Yeniakit Publisher
2023-11-27 19:43:00 - 2023-11-27 19:47:41
İYİ Parti’de yaprak dökümü sonrası bir bomba daha: "Özel jette viski sefası" iddiası! Bu iddia olay oldu

CHP’ye yakınlığı ile bilinen 23 Derece isimli o kişi X hesabı üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın görüntüleri yayınlandı. Gündemi alt üst eden iddia...

Peş peşe gelen istifalarla sarsılan İyi Parti’de video krizi patlak verdi. CHP’ye yakınlığı ile bilinen 23 Derece isimli X hesabı üzerinden İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar’ın görüntüleri yayınlandı.

"ÖZEL JETTE VİSKİ" İFADELERİYLE SERVİS EDİLDİ

Özel jette kayda alınan görüntülerde İyi Parti’li Esma Bekar’ın diğer partililerle birlikte viski içtiği iddia edildi.

İyi Parti’ye yönelik “yerel seçim ittifakına katılma şantajı” olarak değerlendiren görüntüler büyük yankı uyandırdı.

CHP'YE YAKIN HESAPTAN İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRAN VİDEO

İyi Parti kurmaylarının şehirlerarası turlarını zevk ve sefa içerisinde gerçekleştirdiği yönünde tepki toplayan video nedeniyle Meral Akşener’e sert eleştiriler yöneltildi.
Görüntüler yaygınlaşıp sosyal medyada geniş kitlelere yaygınlaştıktan sonra 23 Derece isimli hesaptan ilginç bir paylaşım daha geldi.

TWEETİ SİLİNDİ! "ÇAY" İDDİASI

23 Derece sayfası, görüntüdeki viskinin aslında “çay” olduğunu ve bu nedenle haberi kaldırdıklarını savundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP yanlısı hesaptan yapılan paylaşımda, “Biraz önce İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar ile ilgili yayınlanan video haberde kendisinin elindeki bardağın viski olduğu iddia edilmiş olsa da haber merkezimizde gerekli incelemelerde çay olduğu, bu konuda dikkatsiz davranarak yanlış algılara sebep olduğumuzu belirtir, taraflardan özür dileyerek ilgili haberi geri çektiğimizi ifade ederiz.” denildi.

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