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Siyaset İYİ Parti'de sular ısınıyor! Akşener'e istifa çağrısına tehdit gibi cevap
Siyaset

İYİ Parti'de sular ısınıyor! Akşener'e istifa çağrısına tehdit gibi cevap

Yeniakit Publisher
2023-06-19 20:31:00 - 2023-06-19 20:47:03
İYİ Parti'de sular ısınıyor! Akşener'e istifa çağrısına tehdit gibi cevap

İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ın Meral Akşener'e yaptığı istifa çağrısını hadsizlik olarak nitelendiren İYİ Parti İstanbul 1. bölgeden milletvekili adayı olan Raşit Emir Süer'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tehdit etti.

İYİ Parti'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Raşit Emir Süer, sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Genel Başkan Meral Akşener'i istifaya davet eden İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal'ı tehdit etti.

Yayınladığı bir videoda "Ethem Baykal diye bir partilimiz genel başkanımızı istifaya davet etmişti. Genel başkanlar böyle istifa etmez haberiniz olsun" diyen İYİ Partili Süer, Baykal'ın Akşener'e yönelik sözlerini saygısızlık ve hadsizlik olarak nitelendirdi.

nsanları tahrik ediyorsunuz"

Her zaman Akşener'in yanında olduğunu belirten Süer, "Kongre alanında böyle havada yürüyen insanlar olur, sizler de böyle yayınlara çıkarak insanları tahrik ediyorsunuz. O salona girdiğinizde tatsız olaylar yaşamak istemeyen kişiler olarak lütfen bu yaptığınız yayınlarda da biraz daha haddinizi bilmenizi ve saygı çerçevesinde konuşuyor olmanızı önemle tavsiye ediyorum. Kongrede görüşürüz." ifadelerini kullandı.

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