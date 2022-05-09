İYİ Parti'de sular durulmuyor! Tüm teşkilat kapandı

Kemal Kılıçdaroğlu idaresindeki CHP ile birlik olup 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'de sular durulmuyor.

Edirne'de İYİ Parti Merkez ilçe başkanı Zafer Kaya, davet üzerine görüşmek üzere 11 Mart'ta Sabuni Mahallesi'ndeki partinin il başkanlığına gitti. Kaya burada, İl Başkanı Ekrem Demir ve partinin üst kurul delegeleri Mehmet Akalın ile Tarık Aldeniz'le fiziksel müdahaleyle sonuçlanan kavgaya karıştı. Aldığı darbelerle yaralanan Kaya, çağırılan ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili incelemelerini tamamlayan İYİ Parti Genel Merkezi, İl Başkanı Ekrem Demir, Merkez İlçe Başkanı Zafer Kaya ve 8 ilçe başkanını görevden alarak, teşkilatları kapadı.

İl Başkanı Demir konuştu

İl Başkanı Ekrem Demir, olay sonrası kendisinin merkez ilçe hariç tüm ilçe başkanları ile birlikte genel merkeze, istifalarını verebileceklerini aktardığını anlattı. Demir, "Bu noktada 3 ilçe başkanı sözünü tutmadı ve istifa vermeyeceğini söyledi. Biz dilekçelerimizi genel merkeze ilettik. Sanıyorum genel merkez, dilekçelerini vermeyenleri de göz önüne alarak tüm teşkilatı görevden aldı. Biz her zaman için genel başkanımızı desteklemeye, partimizi desteklemeye devam edeceğiz, süreci sükunet içinde takip edeceğiz" dedi. Demir, partinin ilerleyen süreçte Edirne'de yeni yapılanmaya gitmesinin muhtemel olduğunu ifade etti.