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Siyaset İYİ Parti'de sular durulmuyor! Koltuğa yeni rakip!
Siyaset

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Koltuğa yeni rakip!

Yeniakit Publisher
2023-05-31 15:55:00 -
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Koltuğa yeni rakip!

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde ağır bir yenilgiye uğrayan 8'li Masanın büyük ortaklarından İYİ Parti’de de iç hesaplaşma başladı. Hezimet sonrası Genel Başkan Meral Akşener’in koltuğu sarsılırken 24-25 Haziran’da yapılacak olan parti kurultayında İYİ Parti Lideri’nin karşısına yeni bir aday çıkacağı söyleniyor. Söz konusu kulis bilgileri Akşener ve A Takımını da harekete geçirdi. Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda çalışıldığı konuşuluyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta 28. Dönem Milletvekili tercihini, 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanı tercihini Erdoğan'dan yana kullandı. Kritik seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'nci zaferini elde ederek yeniden Cumhurbaşkanı seçilirken 8'li koalisyonda seçim sonrası hesaplaşmalar başladı.

KURULTAY'DA MERAL AKŞENER'E RAKİP ÇIKABİLİR

CHP'de ertelenen kurultay çağrısı yeniden yüksek sesle ifade edilirken İyi Parti kulislerinde ise 24-25 Haziran'da yapılacak olan kurultayda Meral Akşener'e rakip çıkacağı konuşuluyor.

İYİ PARTİ'DE SESLER YÜKSELİYOR

Seçimlerin hemen ardından İyi Parti'de parti içi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Başkanlık Divanı'nı topladı.

SEÇİM SONUÇLARI KONUŞULDU

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sonuçları masaya yatırıldı.

SOUMLU MASA GÖSTERİLDİ

Meral Akşener, toplantıda, divan üyelerinin görüşlerini dinlerken, seçim sürecinin sorumlusu olarak 6'lı masa gösterilirken masada bulunan partilerin yaptığı yanlışlara dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca 24 ve 25 Haziran'da yapılması planlanan kongre süreci de ele alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AKŞENER'İ KORKU SARDI

Kulislere göre, kongre öncesinde parti içinde muhalif hareketlenmelerin olabileceği ancak delege sistemi ve Meral Akşener'in varlığından ötürü bu hareketlenmenin bir sonuca ulaşmasının mümkün gözükmediği dile getirildi.Alınan ağır yenilgi sonrası parti içerisinde hareketlilik yaşanırken Disiplin Kurulu üyesi Ethem Baykal, Akşener'e istifa çağrısı yaparken kulis bilgilerine göre Akşener'e muhalif ekibin kurultayda yeni bir aday çıkaracağı söyleniyor.
Toplantıda parti içerisindeki hareketlenmeye karşılık parti içi muhalefete kesinlikle göz açtırılmaması konusunda görüş birliğine varıldı.

MERAL AKŞENER'E KARŞI....

Tüm bunların ardından ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kulislerden gelen bilgilere göre Yavuz Ağıralioğlu etrafında birleşen Akşener'e muhalif ekibin İstanbul'da bir toplantı yaptığı öğrenildi.

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