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Siyaset İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi
Siyaset

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi

Yeniakit Publisher
2023-06-01 23:20:00 -
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Bir istifa daha geldi

İYİ Parti'den Bilecik Milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, liyakat eleştirisinde bulunup partisinden istifa ettiğini açıkladı.

14 Mayıs günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimleri öncesi İYİ Parti'den Bilecik Milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bozkurt, "Muhalif partiler olarak liyakat konusu tartışmaya açılmadan siyaset yapmayı düşünmüyorum. Bu nedenle üyesi bulunduğum iyi partiden istifa ediyorum. Eleştiri mekanizması işlemeyen hiç bir sivil toplum örgütü gelecekle ilgili iddiada bulunamaz" dedi.

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