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Gündem İYİ Parti'de sular durulmuyor! Akşener ve Dikbayır'dan zehir zemberek açıklamalar
Gündem

İYİ Parti'de sular durulmuyor! Akşener ve Dikbayır'dan zehir zemberek açıklamalar

Yeniakit Publisher
2023-11-27 09:09:00 -
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Akşener ve Dikbayır'dan zehir zemberek açıklamalar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasındaki gerilim devam ediyor. Akşener, Ümit Dikbayır'ın kendisi ve ailesine yönelik iddialarına karşılık, "Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" değerlendirmesi yaptı. Dikbayır ise Akşener'e, "Çok doğru söylemiş, keşke söylemden çok uygulayabilselerdi de..." cevabını verdi.

İYİ Parti cephesinde genel başkan Meral Akşener ve partiden kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Ümit Dikbayır arasındaki gerilimi sürüyor. Dikbayır yeni iddialar gündeme getirdi.

Parti kasasından 132 milyon TL'nin olmadığı çıkışı, genel başkan Meral Akşener'in ailesinin hesaplarını incelettiği iddiası gündemdeyken, partisinden ihracı istenen isim Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'a çevrilmişti gözler. Dikbayır, katıldığı bir televizyon programında Akşener'in oğlu ile özel kalem müdürüne ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. "Seçim bitti, Fatih Akşener kampanya ekibine ödeme yapılmasını istedi. Ben de 'İkişer maaş ikramiye verelim' dedim. Daha sonra duydum ki poşetlerle elden 200'er bin lira ödeme yapılmış. Burası bir siyasi parti mi, bir kurumsal yapı mı, ben anlamış değilim" dedi.

AKŞENER: EDEP, HAYA, AHLAK DUYGUSU SİYASETTE ÖNEMLİ

Çanakkale'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener ise Dikbayır'ın o açıklamalarını değerlendirdi. "Çok üzüldüğümü ifade ediyorum. Edep, hayâ, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

DİKBAYIR: SİYASET İFTİRAYLA KUMPASLA YAPILMAMALI

Dikbayır'dan Akşener'in o sözlerine yanıt gecikmedi. Sözcü'ye konuşan Dikbayır, "Bence siyaset aynen öyle yapılmalı, yalanla iftirayla kumpasla yapılmamalı. Çok doğru söylemiş, keşke söylemden çok uygulayabilselerdi de…" dedi. Aynı zamanda Dikbayır iddialarını da devam ettirdi. Dikbayır, Akşener'in oğlu Fatih Akşener'in en az 4 senedir partinin iç işlerine müdahil olduğunu ileri sürdü. Ve "Ana binada da ek binada da çalışma ofisi ve sekreteri var. Her kararda çok etkili" diye konuştu.

 
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Yorumlar

güzel ittifak

iyi partili arkadaşlar herşey meydana çıktı. geçin ak partiye, geçin mhp ye hiç olmazsa sizler masumiyetinizi koruyun.

vatandaş

İyi partinin bittiğinin resmidir...
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