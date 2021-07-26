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Siyaset İYİ Parti'de 'Ömer Halisdemir' krizi! Disipline sevk edildi
Siyaset

İYİ Parti'de 'Ömer Halisdemir' krizi! Disipline sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in aleyhine paylaşım yapan İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 12:12:00 - 2021-07-26 12:13:17
İYİ Parti'de 'Ömer Halisdemir' krizi! Disipline sevk edildi

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı, 15 Temmuz şehidi Ömer Halisdemir'in aleyhine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Ömer Sağol, yayınladığı basın açıklamasıyla, Ömer Halisdemir'in aleyhine paylaşım yapan İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Songül Sarıtaşlı'nın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray ise yaptığı paylaşımda, "İYİ Parti Tokat İl Başkanlığı, şehit Ömer Halisdemir hakkında yanlış beyanda bulunan il yöneticisini 'kesin ihraç talebi ile' disipline sevk etti. Gereği yapılmış" dedi.

"Bu çirkin paylaşımdan..."

İYİ Partili Ömer Sağol'un açıklaması şöyle:

"İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Uğur Songül Sarıtaşlı, Twitter hesabından 15 Temmuz şehidimiz Ömer Halisdemir hakkında akıl ve vicdan sahibi hiçbir Türk vatandaşının kabul edemeyeceği, il teşkilatımızı ve bütün İYİ Parti camiasını derinden üzen oldukça çirkin bir paylaşımda bulunmuştur.

Şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin Anadolu coğrafyasındaki var oluş mücadelesinin milyonlarca şehidinden birisidir. Aynı zamanda şehidimiz Ömer Halisdemir, Türk milletinin yiğit evlatlarının bundan böyle darbeye kanları ve canları pahasına müsaade etmeyeceğini gösteren öncü bir şehidimizdir.

Bu topraklarda varlığımızı borçlu olduğumuz şehitlerimize yönelik saygısızlığı asla ve kat’a kabul etmeyeceğimiz bilinmelidir. Bu çirkin paylaşımdan haberdar olduğumuz an itibarıyla bahse konu kişiyi kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettiğimizi ve bundan sonrasını yüce Türk adaletine bıraktığımızı kamuoyuna duyururuz."

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Yorumlar

sizofren savar

ULKENİN HER TARAFINDAN MANTAR GİBİ HAİNLER MAKARYOSLAR FIŞKIRIYOR...
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Adem Evliya

"O kullarım ki sözü dinlerler de en güzeline uyarlar, onlar, öyle kişilerdir ki Allah, doğru yola sevk etmiştir onları ve onlardır aklı başında bulunanların ta kendileri." Zümer. 18.
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