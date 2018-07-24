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İYİ Parti'de olaylar böyle başladı

İYİ Parti çalıştayında yumruklu saldırıya uğrayan Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, o güne ait bir video yayımladı.

24 Temmuz 2018 Salı 18:10

İYİ Parti'nin 1. Çalıştayı, Meral Akşener başkanlığında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanmıştı. Eski Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertürk Özel, sabahki oturumda bir konuşma yapmış, öğleden sonraki oturumda ise Akşener söz almıştı.

Akşener'in konuşma yaptığı sırada İYİ Parti Ankara 3. adayı Gökhan Beker'in kardeşi Oğuzhan Beker'in adamının, Özel'in arkasından gelerek ona yumruk attığı belirtilmişti. Yaşadığı saldırı sonucunda burnu kırılan Özel’i, olaylardan sonra istifa eden İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi ve Emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz hastaneye götürmüştü. Özel, sonrasında yaptığı açıklamayla İYİ Parti’den istifa ettiğini duyurmuştu.

Yaşanan olaylar sonrası İYİ Parti çevresinde çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. Bazı çevreler, Osman Ertürk Özel’in yaşadığı şeyin bir parti içi hesaplaşma olduğunu söylerken, bir kesim ise, Özel’in Meral Akşener istifasını ilan ettiği sırada alkışladığını ve yaptığı konuşmalarla salonu provoke ettiğini iddia etmişti.

Özel, bugün kampta yaptığı konuşmanın görüntülerini yayımladı. Özel’in konuşmasında, seçimli olağanüstü kurultay yapılması gerektiği, ancak bunu ileri sürmekteki amacının genel başkan değişikliği değil kadro yenilenmesi olduğu ve yapılan hatalardan ders çıkarılarak bir istişare zemini oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 18:10
  1. Ankara
  2. Afyon
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener
  5. Osman Ertürk Özel

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