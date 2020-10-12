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Aktüel İYİ Parti'de "liste" tartışması sürüyor
Aktüel

İYİ Parti'de "liste" tartışması sürüyor

"Oy verilmeyecekler" listesine tepkili milletvekillerinin, partinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı devam ediyor - İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk: - "Genel Başkan tavrını koymalıdır. Yarın grup toplantısına ikinci kere katılmayacağız. Partinin kuruluş amaçlarına uygun bir tavır istiyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-12 23:29:11 -
İYİ Parti'de "liste" tartışması sürüyor

ANKARA (AA) - İYİ Parti'de "oy verilmeyecekler listesi" iddiaları üzerine bazı milletvekillerinin, TBMM Grup Toplantısı'na katılmama kararı devam ediyor.

İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla başlayan tartışma sürüyor.

Listeye tepkili milletvekillerinin, yeni Başkanlık Divanı'nın belirlendiği GİK toplantısının ardından aldıkları partinin TBMM Grup toplantılarına katılmama kararı devam ediyor.

Bu çerçevede partinin yarın yapılacak grup toplantısına Adana Milletvekili İsmail Koncuk, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Antalya Milletvekili Feridun Bahşi ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın katılmama kararlarının devam ettiği belirtildi.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta tepkili milletvekillerinden İsmail Koncuk, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi ve İstanbul Milletvekilleri Ahmet Çelik, Hayrettin Nuhoğlu ile baş başa görüşerek, kanaatlerini dinlemiş, taleplerini almıştı.

Akşener'in tepkili milletvekilleriyle görüşmeleri devam edecek.

-"Tartışma hak teslim edilene kadar devam edecek"

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir." dedi.

Genel Başkan'ın görevinin partiyi kuruluş misyonlarına uygun bir zeminde yönetmek olduğunu dile getiren Koncuk, şunları kaydetti:

"Biz hala doğru karar verileceğinden umudumuzu kesmedik. Genel Başkan tavrını koymalıdır. Bu sebeple yarın grup toplantısına ikinci kere katılmayacağız. Partinin kuruluş amaçlarına uygun bir tavır istiyoruz. İnsanlar kara listelere alınmış ve adeta Genel Başkanımızın iradesi çizilmiş. Bundan sonraki süreçte yaşananları yakından takip ederek kararlarımızı alacağız. Bu tavrımız olayları kamuoyunda, televizyonlarda anlatmak şeklinde olur. Gözlemliyoruz ve düzeltilmesini umut ediyoruz. Şunu kimse düşünmesin, bu tartışma biter, soğur, geçer. Kimse böyle bir hayal kurmasın, bu tartışma bitmez. Bu tartışma hak eden insanların hakkı teslim edilene kadar devam edecektir."





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