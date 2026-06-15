Yoğurdu günde 3-4 kase yiyin...Şifa kaynağı olarak dikkat çekiyor... Her gün yoğurt yerseniz...

Bu yüzden yoğurdun içerisindeki probiyotikler bağışıklık sistemini güçlendirir. Yoğurdun içerisindeki protein kas sistemini geliştirir, yine yoğurdun içerisindeki yüksek orandaki kalsiyum kemiklerin ve dişlerin güçlü olmasını sağlar. YOĞURDUN FAYDALARI! Ev yapımı yoğurt yapımı biraz zor gibi gözükse de ev yapımı yoğurdun faydalarını görünce fikriniz değişebilir. Bağırsak sağlığını koruyor. Yağ yakımın da destek oluyor. Tansiyonu düzenliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Diş ve kemik sağlığını destekliyor. Kolesterolü düzenliyor. Cilt ve deri hastalıklarına karşı koruyor. Kas gelişimini destekliyor. Sindirim sistemi, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Potasyum, fosfor, riboflavin, iyot, çinko, A, E ve B vitaminleri içermektedir. Menopoz döneminde yoğurt tüketimi çok önemlidir. YOĞURT HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR? Crohn hastalığı Kanser ve kronik yorgunluk sendromu Diş ve kemik hastalıkları YOĞURT NE ZAMAN YEMELİ? Bazı yemeklerin yanında yoğurt yemenin Türk mutfağının vazgeçilmez özelliği olduğunu biliyoruz. Fakat bazı yemeklerin besin değerini olumsuz etkileyebildiğini hatırlatalım. Yoğurt, etrafında bazı organizmaların büyümesini engelleyebilmek için onların büyümesini sağlayan gerekli bir takım maddeleri ortadan kaldırabilir. Bu yüzden yatmadan önce yoğurt yenmesi tavsiye edilir. Yatmadan önce yoğurt yemenin faydaları arasında en önemlisi budur.