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İyi Parti'de liste oyunu isyan çıkardı

İP Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘listem yok’ demesine rağmen çarşaf liste içine gizli bir ‘anahtar liste’ yerleştirmesi partide isyan çıkardı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
İyi Parti'de liste oyunu isyan çıkardı

Hafta sonu olağanüstü kurultay yaparak yönetimini yenileyen İYİ Parti’de (İP), çarşaf listeyle girilen seçimde, aslında çarşaf liste içinde Genel Başkan’ın bir anahtar listesinin olduğunun ortaya çıkması bu durumdan habersiz Meclis grubunda isyan çıkardı.  

Teşkilat yönetiminin bilgisi dahilinde olduğu ve bazı delegelere söylendiği belirtilen anahtar listeden, parti kurucusu ve milletvekillerinin bir bölümünün haberdar olmadığı ortaya çıktı. 

GİZLİ ANAHTAR LİSTE

Genel Başkan Meral Akşener’in kongre konuşmasında herhangi bir listesinin olmadığına yönelik sözlerini esas alan milletvekilleri, listenin içinde başka bir listenin olduğunun ortaya çıkmasına çok büyük tepki gösterdi. Çarşaf listenin 110. sırasından 150’inci sırasına kadar olan isimlerin Genel Başkan’ın “anahtar listesi” olduğu ve bu isimlere oy verilmesi gerektiği yönündeki söylemleri sonradan duyan milletvekilleri, bu konudaki itirazlarını ilk olarak kurucular ve Meclis grubunun bulunduğu Whatsapp grubundan dile getirdi. 

İstanbul Milletvekili Ahad Andican’ın, genel merkez yöneticilerine yönelik üç sayfalık bir mektup yazdığı ve gruptan paylaştığı öğrenildi. Genel Başkan’ın “herhangi bir listesinin olmadığı”na yönelik sözlerine inandıklarını ve bu sözlerin gereği olarak da, ortaya çıkan çarşaf listenin demokratik bir seçimi sağlayacağını düşündüklerini belirten Andican’ın, söz konusu anahtar listenin Genel Başkan’ın bilgisi dışında hazırlanıp hazırlanmadığını sorgulayarak, bu konuda uyarılarda bulunduğu kaydedildi. Andican’ın başlattığı tepkilere diğer milletvekilleri de eklenince Whatsapp grubundan parti yönetimine yönelik sert eleştiriler yapılmaya başlandı. Bunun üzerine Genel Başkan Meral Akşener’in, kendisini destekleyen isimlerin gruptan çıkmalarını istediği belirtildi. Aralarında Koray Aydın gibi, parti yönetiminde yer alan isimlerin tek tek gruptan çıkması ise milletvekilleri arasında başka bir isyanı körükledi.  

BÖLÜNMEYE GİDEBİLİR

Bu sefer de milletvekillerinin, parti yönetiminin yaptığı yanlışlara yönelik herhangi bir eleştiriye tahammül göstermeyip gruptan ayrılarak eleştirilere kulak tıkamalarının yaratacağı sakıncalara işaret ettikleri öğrenildi. Anahtar liste nedeniyle başlayan tartışmalar, eleştirilerin önümüzdeki günlerde ve bayram sonrasında başka boyutlara taşınarak parti içinde bir bölünmeye doğru gidebileceği yorumlarının yapılmasına yol açtı

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:11
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. Meral Akşener
  4. iyi parti
  5. SİYASET Haberleri

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