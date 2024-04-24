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Gündem İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu! İzleyici alınmayacak
Gündem

İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu! İzleyici alınmayacak

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:36:00 -
İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu! İzleyici alınmayacak

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, olağanüstü kurultayın 27 Nisan Cumartesi günü yapılacağını bildirdi.

Olgun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayın, 27 Nisan Cumartesi günü ATO Congresium'da gerçekleştirileceğini anımsattı.

Organizasyon komitesi ve genel başkan adayları Koray Aydın'ı temsilen Yetkin Öztürk, Musavat Dervişoğlu'nu temsilen Buğra Kavuncu, Tolga Akalın'ı temsilen Rıdvan Uz'un katılımıyla toplantı yapıldığını aktaran Olgun, toplantıda aday temsilcilerince hiçbir şerh ve itiraz beyanında bulunulmaksızın varılan komite kararı üzerindeki ortak görüş doğrultusunda, salonun fiziki şartları ve kapasitesinin de dikkate alınarak kurultay delegeleri, il, ilçe ve belediye başkanları ile önceki dönem milletvekilleri dışında katılımcı davet edilmemesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Olgun, "Partimize ve milletimize hayırlı olmasını dilerken, İYİ Parti ailesi olarak kurultayımıza gölge düşürecek herhangi bir çarpıtma ve provokasyona izin verilmemesini rica ederim" ifadesini kullandı.

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