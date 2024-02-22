İYİ Parti'de kopuş sürüyor! İstifasını duyurdu

İYİ Parti Uşak İl Kadın Politikalar Başkanı Gülsüm Bayraktar sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda partisinden istifa ederken, Belediye Meclis üyeliği adaylığından çekildiğini açıkladı. Bayraktar sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada 2020 yılında katıldığı İYİ Parti’de son iki yıldır yapmış olduğu İl Kadın Politikalar başkanlığından istifa ettiğini ve Belediye Meclis üyeliği adaylığından çekildiğini dile getirdi.

Gülsüm Bayraktar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Belediye Meclis Üyeliği aday listesinin liyakatsız ve İl Başkanımızın yakın çevresinden oluştuğunu gördüm. Daha düne kadar partimize bile gelmeyen kişilerden listenin oluştuğunu gördüm. Emek veren bunca kadınımızın emeğinin göz ardı edildiğini gördüm. Tepkim sıralama değildir kesinlikle.

Kadınlara verilen değerin olmadığını görmemdir. Genel başkanı kadın olan bir parti olarak, diğer siyasi partilerin kadın kolları başkanlarının ön sıralarda yer alması, Kadın Politikaları Başkanı olarak 12. sırada yer almam bize gönül veren Uşaklı kadınlar tarafından hayretle karşılandı. Bu duruma sessiz ve seyirci kalan İYİ Parti Uşak Belediye Başkanı Adayı Muhammet Gür'ü de şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu süreçte bize destek veren binlerce Uşaklı kadınlarımıza göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Takdiri Uşak halkına ve Uşaklı kadınlara bırakıyorum”