İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi

Türkiyem TV'de 1 Mayıs 20.00'de başlayacağı duyurulan canlı yayın son anda iptal edildi.

24 Haziran seçimlerinden sonra milletvekilliği sıralamasına tepki gösterip İYİ Parti'den istifa eden Reşat Erdoğan, daha sonra sahibi olduğu Türkiyem TV'nin lisans hakkını Meral Akşener'in alınması yönünde talimat verdiği üç işadamına sattı. Yönetim adresi Malatya'dan Ankara'ya taşınan Türkiyem TV'nin işletme finansmanı için iddiaya göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener mali katkıda bulundu ve yayın politikasında söz sahibi oldu.

Gerekçesi açıklanmadı

İYİ Parti eksenli yayın yapmaya başlayan Türkiyem TV'nin yayın akışında, bu akşam saat 20.00'de Koray Aydın'ın programa katılacağı duyuruldu. TV kanalının internet sitesindeki "yayın akışı" bölümünde ilan edilen Koray Aydın'ın programı, son anda yayından kaldırıldı. 31 Mart seçimlerinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan Koray Aydın'a uygulanan ambargoyla ilgili Türkiyem TV'den ve İYİ Parti'den henüz açıklama yapılmadı.