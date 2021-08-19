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Siyaset İYİ Parti’de istifa! 'Partime zarar vermek istemiyorum' diyerek bıraktı
Siyaset

İYİ Parti’de istifa! 'Partime zarar vermek istemiyorum' diyerek bıraktı

Hakkında hapis cezası çıkan İYİ Parti’nin Yalova İl Başkanı Erol Tatar, partisinden istifa etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 17:22:00 -
İYİ Parti’de istifa! 'Partime zarar vermek istemiyorum' diyerek bıraktı

İYİ Parti’nin Yalova İl Başkanı istifasını verdi. "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan hüküm giyen il başkanı Erol Tatar, denetimli serbestlikten faydalanarak serbest kalmıştı.

Tatar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 2,5 yıl süren görevinden ayrıldığını bildirdi. Büyük bir onur duyarak yaptığı İYİ Parti Yalova İl Başkanlığı görevini partisine zarar vermemek adına bıraktığını belirten Tatar, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret yapan herkesin başına gelebilecek bir olaydan dolayı ceza aldım. Şu an için Yalova'dayım. Bu süreçte şahsımı arayıp soran, aileme ulaşan herkese teşekkür ederim. Dostlukların zor günlerde olacağını gösterdiler ayrıca birlikte bugüne kadar birlikte yol yürüdüğüm ilçe başkanlarıma, il, ilçe yönetimlerine, il disiplin kurulu üyelerine ve başkan danışmanlarıma çok teşekkür ederim. Bu günden sonra da bir nefer olarak partime ve Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e hizmet etmeye devam edeceğim. Siyasete zaman zaman bu tür yol kazalarının olabileceğini bilerek girdim. Bugüne kadar siyasi süreçte kırdıklarım varsa özür dilerim."

Erol Tatar, 2010 yılında Yalova 4. Asliye Ceza Mahkemesince "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 4 yıl 12 ay hapse mahkum edilmiş, cezasının kesinleşmesi üzerine 16 Ağustos'ta Kocaeli Açık Cezaevine teslim edilmişti.

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