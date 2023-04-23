İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!
2023 seçimlerine kısa bir süre kala istifa haberleri teker teker gelmeye devam ediyor. İYİ Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş partisinden istifa etti.
İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Prof. Dr. Gündeş, "Şaibeli kişiler milletvekili adayı yapıldı. Ben böyle bir partide olmak istemiyorum. Teşkilatlarda sorun yok. Hepsi iyi insanlar. Sorun parti yönetiminde. Siyasi etik anlayışıma ters düşen şeyler gördüm" açıklamasında bulundu. Gündeş, istifa sonrası siyasi parti üyeliğinin bittiğini gösteren e-devlet ekranının görselini paylaştı.
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