  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!
Gündem

İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-23 11:50:00 -
İyi Parti’de istifa furyası devam ediyor!

2023 seçimlerine kısa bir süre kala istifa haberleri teker teker gelmeye devam ediyor. İYİ Parti'den Kayseri milletvekili aday adayı olan Prof. Dr. Pelin Gündeş partisinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Prof. Dr. Gündeş, "Şaibeli kişiler milletvekili adayı yapıldı. Ben böyle bir partide olmak istemiyorum. Teşkilatlarda sorun yok. Hepsi iyi insanlar. Sorun parti yönetiminde. Siyasi etik anlayışıma ters düşen şeyler gördüm" açıklamasında bulundu. Gündeş, istifa sonrası siyasi parti üyeliğinin bittiğini gösteren e-devlet ekranının görselini paylaştı. 

İYİ Parti'de küfürbaz aday krizi: Gerekeni yapın yoksa...
İYİ Parti'de küfürbaz aday krizi: Gerekeni yapın yoksa...

Siyaset

İYİ Parti'de küfürbaz aday krizi: Gerekeni yapın yoksa...


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti’den 200 kişi MHP’ye katıldı
İYİ Parti’den 200 kişi MHP’ye katıldı

Siyaset

İYİ Parti’den 200 kişi MHP’ye katıldı

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı
İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Gündem

İYİ Parti'den istifa eden Ağıralioğlu, günler sonra ortaya çıktı

Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!
Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!

Siyaset

Parayı bastıran İYİ Parti'den aday oluyor!

İYİ Parti'den akla ziyan iddia! Buna kargalar bile güler! Yav bi gidin işinize Allah aşkına
İYİ Parti'den akla ziyan iddia! Buna kargalar bile güler! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Medya

İYİ Parti'den akla ziyan iddia! Buna kargalar bile güler! Yav bi gidin işinize Allah aşkına

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!
Dünya

Ukrayna lideri Zelenskiy'den flaş uyarı niteliğinde karar! Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan yüzlerce şirkete yaptırım!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ihtiyaçlarını karşılayan 322 işletmeye yönelik yaptırım uygulandığını bildirdi. Öt..
CHP'nin provokasyonuna geçit vermediler! Mahmut Tanal'a soğuk duş: Apar topar bölgeden ayrıldı
Siyaset

CHP'nin provokasyonuna geçit vermediler! Mahmut Tanal'a soğuk duş: Apar topar bölgeden ayrıldı

Şanlıurfa'da pazardaki fiyatlar üzerinden provokatörlük yapmaya çalışan CHP Şanlıurfa Milletvekili adayı Mahmut Tanal'a vatandaş geçit verme..
Utanmadan Türkiye'yi Suriye'yi bölmekle suçladı... Ali Haydar Fırat'ı canlı yayında böyle yerin dibine soktu
Gündem

Utanmadan Türkiye'yi Suriye'yi bölmekle suçladı... Ali Haydar Fırat'ı canlı yayında böyle yerin dibine soktu

Gazeteci Gürkan Zengin, Türkiye'yi Suriye'yi bölmekle suçlayan Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat'ı canlı yayında yerin dibin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23