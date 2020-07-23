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Siyaset

İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, partisinden ve kurucu üyelikten istifa etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 16:17:00 -
İYİ Parti'de istifa depremi

İYİ Parti kurucu üyesi Mahmut Bozkurt, istifa dilekçesinde, Adıyaman'da 28 Haziran'da parti açısından utanç verici bir kongre gerçekleştirildiğini iddia ederek, Teşkilat Başkanı Koray Aydın'ın bütün ilçe başkanlarını tek tek arayarak kurduğu baskılar sonucunda Adıyaman İl Başkanlığı Kongresi'nin ülkücülerle ülkücü olmayanlar arasında bir mücadeleye dönüştürüldüğünü savundu.

'Kağıt üzerinde kongreyi o aldı fakat İYİ Parti Adıyaman'ı kaybetti'

"Adil olmayan kongre sonucunda Koray Aydın ve onun hizipçi askerlerinin binde 2'lik oyunun, kendisinin yüzde 12'lik oyuna karşı galip geldiğini" ileri süren Bozkurt, "Böylece Koray Aydın, kendi uzun vadeli planının Adıyaman bölümünü başarıyla tamamlamış oldu. Kağıt üzerinde kongreyi o aldı fakat gerçekte İYİ Parti Adıyaman'da kaybetti" ifadesini kullandı.

24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Adıyaman'dan İYİ Parti milletvekili adayı olduğunu ancak seçilemediğini hatırlatan Bozkurt, istifa dilekçesinde şunları kaydetti:

"Sayın Genel Başkanım ben Adıyaman'da 200 bin nüfuslu büyük bir aşiretin önde gelen bir üyesiyim. Bu büyük ailenin içinde ülkücü yok denecek kadar azdır ama Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına bağlı bir topluluktur. Benim milliyetçi kimliğimde buradan kaynaklanmaktadır.

Adıyaman il kongresinde teşkilat başkanının güdümündeki binde 2'lik bir oyun, yüzde 12'lik oyu, kağıt üzerinde yenmiş olması hayal kırıklığına sebep olmuştur. Partiye oy vermeyenler delege yapılırken, parti için çalışan, ter döken insanlar delege yapılmamıştır. Bu insanların hakları teşkilat başkanı tarafından organize edilen bir kumpas sonucunda ben ve arkadaşlarımda güvensizlik oluşturmuş, partiyle ilişkimin devam etmesi durumunda ise artık benimle birlikte hareket etmeyeceklerini haykırmışlardır."

 

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