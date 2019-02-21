0553 313 94 23

İYİ Parti'de ikinci büyük deprem! Belgeler yetişmeyince başka partiye geçti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olarak duyurulan Akif Çiftçi, başvurusu geç yapılınca Demokrat Partiden aday oldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 20:39
İYİ Parti'de ikinci büyük deprem! Belgeler yetişmeyince başka partiye geçti

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde İYİ Parti'nin belediye başkan adayı olarak duyurulan ancak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz gibi başvurusu geç yapıldığı öğrenilen Akif Çiftçi'nin de Demokrat Parti'den aday olacağı bildirildi.

"Akif Çiftçi de partimizden aday"

Çiftçi'nin adaylık başvurusunun da İYİ Parti yetkilileri tarafından 19 Şubat Salı günü saat 17.00'den sonra yapıldığı öğrenildi.

Demokrat Parti Mersin İl Başkanı Tural Kadızade, yaptığı açıklamada, Kocamaz gibi Çiftçi için de aynı sürecin işletildiğini ve kendisinin partilerinin Akdeniz Belediye Başkan adayları olduğunu belirterek, "Akif Çiftçi de partimizden aday." dedi.

Akif Çiftçi

Kocamaz için adaylıktan çekilen Pınar İvenç, Mezitli'den aday

Bu arada, Burhanettin Kocamaz'ın adaylığı için Demokrat Parti, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Adaylığından çekilen Pınar İvenç'in ise partisi tarafından merkez Mezitli ilçesinden aday gösterildiği öğrenildi.

Ne olmuştu?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Burhanettin Kocamaz'ın adaylık başvurusu geç teslim edildiği gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Bunun üzerine yapılan görüşmeler sonucunda Pınar İvenç adaylıktan çekilmiş, yerine Kocamaz, Demokrat Parti'den aday gösterilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 20:39
  1. Mersin
  2. Akdeniz
  3. Pınar
  4. Burhanettin Kocamaz
  5. Mezitli
  6. Akif Çiftçi
  7. Demokrat Parti

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kolay Boşnak böreği tarifi
    1. Kolay Boşnak böreği tarifi
    2. İstanbul, Ankara, İzmir... Son anket..
    3. Elazığ’da araç direğe çarptı: 4 yaralı
    4. Çanakkale'deki deprem
    5. Gürcistan’da Hocalı Katliamı’nın 27...
    6. Filistin hükümetinden "kemer sıkma"..
    7. Kaza yapan motosikletli alev aldı
    8. Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy..
    9. Sınav stresi yaşayan çocuğunuza nasıl..
    10. Venezuela, Brezilya sınırını kapatıyor
    11. Millet İttifakı İncirliova adayından..
    12. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya’dan..
    13. İYİ Parti'de ikinci büyük deprem!..
    14. KDC'nin doğusunda şiddet olayları
    15. Varisle ilgili bilinmesi gereken 5..
    16. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    17. Otobüs durağına çarpan otomobil..
    18. Venezuela’dan yoksulluk içindeki..
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay,..
    20. BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı..
    21. Sudan'da liman çalışanları toplu greve..
    22. Venezuela'da muhalif lider sınıra..
    23. 7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri..
    24. 2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman..
    25. Maduro duyurdu: Sınırı kapatıyorum
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manisa..
    27. BAE'den 5,5 milyar dolarlık savunma..
    28. 23. dönem POMEM mülakat sonuçları ne..
    29. Papa'dan piskoposlora çocuk istismarı..
    30. AK Partili başkan adayı gençlerle..
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Yüzde 800 farkla satmışlar! İşte fahiş fiyat uygulayan şirketler
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    İYİ Parti'de Mersin formülü bulundu! İşte Kocamaz'ın aday olacağı parti
    AK Parti DSP ile görüşecek
    AK Parti DSP ile görüşecek
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Abdullah Gül'ün partisi 2023'e hazırlanıyor! Gül Davutoğlu'nu istemedi, Ali Babacan ısrar etti
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...