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Gündem İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor
Gündem

İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor

Yeniakit Publisher
2023-03-24 12:32:00 - 2023-03-24 12:36:52
İYİ Parti'de HDP çıkmazı: Terör pazarlığına tepki yağıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve 2023 genel seçimleri için HDP/PKK ile pazarlık koltuğuna oturması İYİ Parti'den büyük tepki topladı. Yavuz Ağırlioğlu'ndan sonra o isim de İYİ Parti'yi hedefe aldı.

Altılı Masa'nın cummhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim pazarlığı için HDP ile görüşmesi İYİ Parti'de büyük tepkiye yol açtı. İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da partisine tepki gösterdi.


YAVUZAĞIRALİOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'Yİ SARSAN KONUŞMA

Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

Güçlendirilmiş parlamenter sistem yerine güçlendirilmiş Kılıçdaroğlu modeli sunuldu" diyen Ağıralioğlu, HDP ile terör örgütü arasındaki güçlü bağa işaret ederek, "Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. Türk devletine katil diyen HDP yöneticilerini görüyorum. PKK'ya bir kere katil diyemediniz. Sizinle muhatap olmuyoruz. Siz problemli insanlarsınız. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde, devletin örselenmesine razı değilim. İktidar olmadan bu kadar kuralsızlığı tehlikeli gördük.


İYİ PARTİ'DE HDP ÇATLAĞI

Ağıralioğlu'nun konuşmasının ardından İYİ Parti içindeki huzursuzluk artarken parti içinden gelen pek çok ses HDP'yi ve dolayısıyla PKK'yı savunur hale düşmekten rahatsız olduklarını belirtti.
Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de Kürtçe konuşulmasına ilişkin asılsız çıkışına, katıldığı bir programda tepki gösteren İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Meclis'te hepimizin anlayabileceği dil Türkçedir, ortak dilimizdir. Kürtçeyi de çok az insanın anlaması gibi bir durum ortadayken, onun o şekilde konuşulmasını ben doğru bulmuyorum" demiş ve ittifaktaki çatlağı gözler önüne sermişti.
İYİ Parti Başkanvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrıldığı süreç içerisinde partiden 25-30 bin civarında üyenin istifa ettiğini de açıklayan isimdi.
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İYİ Parti'den art arda gelen açıklamalarının ardından "Kılıçdaroğlu'na isyan" istifalarının meydana gelmesi bekleniyor.

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