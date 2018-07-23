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İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?

İYİ Parti dün aldığı son dakika kararla kongreye gidiyor. İYİ Parti kongresinde kim genel başkan için aday olacak sorusu merak konusuyken partiden genel başkan adaylığı için flaş açıklama geldi.İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Diğer liderler ve demokrasi için bir ders olması gerektiğini düşünüyoruz. Aday olmamak genel başkanın kendi iradesidir. Ortak imza ile Meral Akşener’i aday göstereceğiz” dedi. Bahçeli ise "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" dedi.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
İYİ Parti'de genel başkan kim olacak?

İYİ Parti dün aldığı son dakika kararla kongreye gidiyor. İYİ Parti kongresinde kim genel başkan için aday olacak sorusu merak konusuyken partiden genel başkan adaylığı için flaş açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, “Diğer liderler ve demokrasi için bir ders olması gerektiğini düşünüyoruz. Aday olmamak genel başkanın kendi iradesidir. Ortak imza ile Meral Akşener’i aday göstereceğiz” dedi. Bahçeli ise "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İsmail Koncuk, olağanüstü kurultay hakkında açıklamalarda bulundu Koncuk, "Genel başkanımız tek aday olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İstifa yok" dedi. Bahçeli ise "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler" demişti.

MERAL AKŞENER İKNA EDİLMELİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İYİ Parti'deki olağanüstü kongre kararına dair, "Koray Aydın ve bazı arkadaşlarına büyük görev düşmektedir. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler. Ve hanımefendinin arkasında durarak görevinin devamını sağlamalılar." dedi.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:15
  1. Aydın
  2. iyi parti meral akşener
  3. İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray

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