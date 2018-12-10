İYİ Parti'de flaş istifa! 'Dostum dediği ismin...'
Meral Akşener'in yakın arkadaşı Turgut Altınok'un kızı Ayça Altınok, İYİ Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.10 Aralık 2018 Pazartesi 13:02
Akşener'in güvendiği isimler bir bir istifa etmeye devam ediyor. Keçiören eski belediye başkanı AK Parti'li İYİ Parti'ye 19 Haziran 2018'de Düzce mitinginde katılmıştı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayça Altınok'a rozetini bizzat kendi takmıştı. Ayça Altınok 22/11/2018 tarihinde Noter aracılığıyla istifa etti.
Altınok dilekçesinde "İYİ Parti Genel Merkez Başkanlığı, Parti üyeliğimden gördüğüm lüzum üzerine bu tarihten itibaren istifa ediyorum." dedi.
kaynak: habererk
YORUM YAZ