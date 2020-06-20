İYİ Parti'de ertelenen kongreler yarın yeniden başlıyor

ANKARA (AA) - ESİN IŞIK - İYİ Parti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde ertelediği kongrelerine yarın başlıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, parti, 1 Şubat'ta başlayan ancak Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta ara verilen ilçe ve il kongrelerine, yarın Ankara, İzmir, Adana, Sinop, Kütahya, Konya, Niğde, Zonguldak ve Aksaray il kongreleriyle start verilecek.

Aynı gün Antalya'nın Serik, Finike ve Aksu ilçe kongrelerini de yapacak olan parti, ağustos ayı sonuna kadar il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı hedefliyor.

- Teşkilata tedbir genelgesi

İYİ Parti ayrıca salgınla mücadele tedbirleri çerçevesinde teşkilatlara kongrelerde maske kullanımı ile mesafeye dikkat edilmesi gereken konularını içeren ve mümkün olması halinde kongrenin açık havada yapılmasını öneren genelge gönderdi.

Genelge kapsamında partinin Adana il teşkilatı, kongresini açık havada yaparken, partinin diğer birçok il ve ilçe teşkilatı ise kongrelerini eski sinema, tiyatro veya kır düğünü yapılan mekanlarda gerçekleştirecek.

Kongrelere, davetli katılımı olmayacak.

- 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti

İYİ Parti, şu ana kadar teşkilatı bulunan yaklaşık 900 ilçeden 700'ünde ilçe başkanlarını belirlemişti.

Bu süreçte ilçe kongrelerini tamamlayan bazı illerde büyük kongre için önem taşıyan ve kongre delegelerinin belirlendiği il kongreleri yapılmıştı. İlk il kongresini Muş'ta yapan parti, Çanakkale, Bitlis ve Bingöl il kongrelerini de gerçekleştirmişti.

Başkanlık Divanı tarafından, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararla da ilçe ve il kongreleri 29 Mayıs'a kadar ertelenmişti.