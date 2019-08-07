İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı İYİ Parti'nin 50 kişilik Genel İdare Kurulu asil üyesi arasına giremeyen İstanbul Milletvekili ve Genel Sayman Hayrettin Nuhoğlu, parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı.

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