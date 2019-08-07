İYİ Parti'de deprem! Vekil makam odasını boşalttı
İYİ Parti'nin 50 kişilik Genel İdare Kurulu asil üyesi arasına giremeyen İstanbul Milletvekili ve Genel Sayman Hayrettin Nuhoğlu, parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı.07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:12
İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu'nda yer alan ve kurulduğu günden beri Başkanlık Divanı'nda Genel Muhasip olarak görev yapan İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı.
Ciddigazete'nin haberine göre, İYİ Parti dördüncü olağanüstü genel kurulunu cumartesi günü yaptı. 50 kişilik Genel İdare Kurulu asil üyesi arasına giremeyen İstanbul Milletvekili ve Genel Sayman Hayrettin Nuhoğlu, bugün genel merkezdeki makam odasını boşalttı. Nuhoğlu, GİK'e seçilmesine rağmen, partideki kadın kotası nedeniyle, kendisinden çok daha az oy alan kadın üyelerin asil listeye yükseltilmesi nedeniyle yedekler arasına çekilmişti. Meral Akşener'in yeni başkanlık divanı üyelerini belirlemesini beklemeyen Hayrettin Nuhoğlu, bugün sabah saatlerinde geldiği İYİ Parti genel merkezindeki makam odasını boşalttı, şahsi eşyalarını alarak genel merkezden ayrıldı. Hayrettin Nuhoğlu partideki yetkililere, odasını boşaltmasıyla ilgili açıklama yapmadı ve vedalaşmadı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, tüzükten aldığı yetkiyle, GİK dışından da Başkanlık Divanı'na üç üye atama yetkisi bulunuyor. Nuhoğlu'nun Akşener'in listeyi açıklamasını beklemeden genel merkezdeki odasını boşaltması dikkati çekti. Meral Akşener, İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanını cumartesi günü GİK'e seçilen şu üyeler arasından yapacak; isterse de dışarıdan üç üye atayabilecek: Berna Sukas, Naci Cinisli, Aytun Çıray, Ümit Dikbayır, Yavuz Ağıralioğlu, Mehmet Tolga Akalın, Hasan Seymen, Ersin Beyaz, Rıdvan Uz, Aydın Adnan Sezgin, Ayşe sibel Yanıkömeroğlu, M. Salim Ensarioğlu, Metin Ergun, Zeki Hakan Sıdalı, Koray Aydın, Cihan Paçacı, İsmet Koçak, Dursun Çolak, İsmail Tatlıoğlu, Sultan Neslihan Seven, Ahmet Kamil Erozan, Cumali Durmuş, Mehmet Aslan, Samet Reis, Uğur Poyraz, Nuri Okutan, Yavuz Temizer, Hasan Toktaş, Süleyman Sırrı Özdolap, Mesut Özarslan, Şükrü Kuleyin, Mehmet Arslan, Burhanettin Kocamaz, İsmail Koncuk, Murat Karaman, Fuat Geçen, Halil Aydoğdu, Emir Sami İşmen, Yiğit Karakış, Aylin Cesur, Haydar Arda Çakmak, Sena Aksakallı, Nihal Ağca, Betül Tosun, Burcu Akçaru, Şenol Sunat, Mine Baş, Tuğba Çolak Vural, Berna Biçer, İlay Aksoy.
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