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İYİ Parti’de deprem! Genel Başkan yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, partisinden gelen tepkilere dayanamayarak görevinden istifa etti.

03 Eylül 2019 Salı 14:37
İYİ Parti’de deprem! Genel Başkan yardımcısı istifa etti

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in Çerkeslerin asimile edildiği yönünde daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelmiş ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Metin Ergun, Balıkesir milletvekili İsmail Ok ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanısıra yüzlerce partili açıklama yaparak Seymen’e istifa çağrısında bulunmuştu.

İstifasını Meral Akşener’e sundu

Yeni Akit’in ulaştığı kaynaklara göre; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, görevinden istifa etti. İstifasını Genel Başkan Meral Akşener'e sunan Seymen'in şahsı üzerinden yapılan tartışmalarla İYİ Parti'nin zarar görmemesi ve yıpratılmaması için bu kararı aldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:37
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen
  4. iyi parti

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