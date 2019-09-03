İYİ Parti’de deprem! Genel Başkan yardımcısı istifa etti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in Çerkeslerin asimile edildiği yönünde daha önce yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelmiş ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Metin Ergun, Balıkesir milletvekili İsmail Ok ve İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın yanısıra yüzlerce partili açıklama yaparak Seymen’e istifa çağrısında bulunmuştu.

İstifasını Meral Akşener’e sundu

Yeni Akit’in ulaştığı kaynaklara göre; İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, görevinden istifa etti. İstifasını Genel Başkan Meral Akşener'e sunan Seymen'in şahsı üzerinden yapılan tartışmalarla İYİ Parti'nin zarar görmemesi ve yıpratılmaması için bu kararı aldığı belirtildi.