İYİ Parti’de deprem! Bir istifa haberi daha
HDP ile anayasa çalışmalarını ifşa eden partisinden ihraç edilen Ümit Özdağ’a destekler sürüyor. İYİ Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu’nda istifa haberi geldi.
HDP ile ‘ortak anayasa’ söylentileri sonrası İYİ Parti’de deprem sürüyor. HDP ile anayasa çalışmalarını ifşa eden ve sonrasında İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ’a destek geldi.
İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partisinden istifa etmişti.
İYİ Parti Çankaya İlçe Yönetim Kurulu’nda istifa haberi geldi. Bugün İlçe Yönetim Kurulundan 2 kişinin istifa ettiği duyuruldu.