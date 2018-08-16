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İYİ Parti'de başkanlık divanı üyeleri belirlendi

İYİ Parti'de 2. Olağanüstü kurultay sonrası başkanlık divan üyeleri belli oldu.

16 Ağustos 2018 Perşembe 16:06
İYİ Parti'de başkanlık divanı üyeleri belirlendi

İYİ Parti Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu. İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı'nda Aytun Çıray'ın yürüttüğü Genel Sekreterlik görevini Cihan Paçacı üstlendi. Aytun Çıray ise Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

İYİ PARTİ BAŞKANLIK DİVANI

İYİ Parti Başkanlık Divanı şöyle oluşturuldu:

"Genel Sekreter: Cihan Paçacı
Genel Muhasip: Hayrettin Nuhoğlu
Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koray Aydın
Seçim İşleri, Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Hasan Seymen
Siyasi İşlemlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Salim Ensarioğlu
Uluslararası İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ahmet Kamil Erozan
Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Şenol Bal
Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müsavat Dervişoğlu
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Durmuş Yılmaz
Strateji, İletişim, Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ümit Özdağ
Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aytun Çıray
Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Sibel Yanıkömeroğlu
Sanayi, Teknoloji, Çevre Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Saltuk Buğra Kavuncu
Sivil Toplum Kuruluşları ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: A. Ersagun Yücel
Eğitim, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berna Sukas."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 16:06
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