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İyi Parti'de art arda istifalar! Bir isim daha duyurdu

Çankırı'da İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Doğan, görevinden istifa ettiğini ve MHP'ye katılacağını bildirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 15:37
İyi Parti'de art arda istifalar! Bir isim daha duyurdu

Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, siyaset hayatına başladığı yerden devam etmek için yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla görevlerinden istifa ettiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına karşılık verdiğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Buradaki siyasi hayatıma son verirken İYİ Parti Çankırı Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa ediyorum. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in 'Ülkücünün yeri yuvasıdır' sözünü önemsiyor, buradan o çağrıya karşılık veriyorum. Duruşumun belli olduğu davama ülkücü ve Türk milliyetçisi olarak devam edeceğim."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 15:37
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