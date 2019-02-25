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İyi Parti yöneticisi, Hançer’in istifasını istedi

CHP ile ortak liste yapan İYİ Parti’nin Bursa’dan Oğuz Hançer’i Gemlik’te meclis üyesi adayı yapması tepkilere sebep oldu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
İyi Parti yöneticisi, Hançer’in istifasını istedi

CHP ile ortak liste yapan İYİ Parti’nin Bursa’dan Oğuz Hançer’i Gemlik’te meclis üyesi adayı yapması tepkilere sebep oldu.


İyi Parti Gemlik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Zambak, sosyal medyada yaptığı açıklamada, ’’Gemlik’te belediye baskanlığı çıkarabilecek bir durumdan, bizleri seçilebilecek yerden iki belediye meclis üyeliğine kadar düşürenler kimlerdir? Teşkilatımıza Bursa’dan ithal bir başkan dayatmak yetmez gibi, şimdi de kendisini tanımadığımız, kim olduğunu bilmediğimiz, Gemlik ve Gemliklilere ne vaat ettiğinden haberimizin olmadığı, kendisinin de gelip ne teşkilatımıza ne de yönetim kurulumuza kendisini takdim etmeyen, tanıtmayan Oğuz Hançer isimli bir şahıs, üstelik birinci sıradan meclis üyesi adayı olarak dayatılmaya çalışılmaktadır. Bu kişiyi Gemlik İYİ Parti Teşkilatı’nda kimse tanımamakta, maksadını ve gayesini bilmemektedir. Hak etmeyeceği bir koltuğu nasıl isgâl edeceğine anlam veremediğimiz bu kişi, bir an önce hiç olmazsa onurlu davranıp istifa etmeli ve Gemlik adaylığından çekilmelidir.Bu kişiyi kimlerin bize dayatmaya çalıştığı konusunda Bursa teşkilatımız ve vekillerimizden bir açıklamayı hak ettiğimizi düşünüyor, sahada yer alan, emek, nakit, vakit ve enerji harcayan teşkilatların üzerinde Demokles’in kılıcı gibi "ben yaptım oldu" havasından vazgeçilmesi gerektiğini partimizin de kuruluş prensiplerini hatırlatarak bir kere daha dile getirmek istiyoruz. İl teşkilatımız bir an önce Gemlik teşkilatına kulak tıkama, görmezden gelme, yok farz etme huyundan vazgeçmeli, Türkiye’ye vaat ettiğimiz demokrasi kültürünün en güzel örneğini teşkilatımız içinde önce bize göstermelidir. Millet ittifakı Gemlik birinci sıra meclis üyesi adayı Oğuz Hançer bizim adayımız değildir. Kendisinin onuruyla adaylıktan çekilmesi veya çektirilmesi öncelikli talebimizdir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz’’ dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:39
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