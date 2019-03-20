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İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Gelir gider durumunu belediye binasının girişine asacağım”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra Belediyesi’nin gelir gider durumunu her yıl ayrıntılarıyla halka açıklayacaklarını belirterek “Devletin milletin parasını nerelere harcadığımızı Yomralılar en ince ayrıntısına kadar bilecek” dedi.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:07
İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Gelir gider durumunu belediye binasının girişine asacağım”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra Belediyesi’nin gelir gider durumunu her yıl ayrıntılarıyla halka açıklayacaklarını belirterek “Devletin milletin parasını nerelere harcadığımızı Yomralılar en ince ayrıntısına kadar bilecek” dedi.


Kapı kapı gezerek seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, Yomra Belediyesinin gelir ve gider durumu ile ilgili olarak her yıl Yomralılara düzenli bilgi vereceklerini kaydetti. Projelerini Yomralılar’ın takdirine sunduğunu hatırlatan Bıyık, “Projelerimiz içinde şuana kadar hiç yapılmamış olan, belediyenin gelir ve gider durumunun halka arzı da vardır. Yomra Belediyesinin gelir gider bilançosunu her yıl belediye binasının girişine asacağım. Devletin milletin parasını nerelere harcadığımızı Yomralılar en ince ayrıntısına kadar bilecek” diye konuştu.


“Anketlerde yüzde 65’e ulaştık”


Yomralılar’a sunduğu tüm projelerin gerçekçi, akılcı, Yomra’nın ihtiyaçlarına cevap verecek projeler olduğunu ifade eden Bıyık, “Halkımız projelerimizi takdirle karşılıyor. Bu anketlere de yansımış durumda. Yomra’da yapılan kamuoyu araştırmalarında yüzde 65’e ulaşan bir oy oranımız var. Karşımızdaki adaylar yüzde 35 oranında. Seçime kadar farkı daha da açacağız. Yomra değişim kararını 31 Mart’ta en güçlü şekilde ilan edecek” ifadelerini kullandı.


Yomra Belediye Başkanlığı görevinde asla siyasi davranamayacağını, asla adamcılık yapmayacağını belirten Bıyık, “Belediye başkan adayları genelde seçildikten sonra parti rozetimi çıkartacağım der. Ben seçilmeden çıkarttım. Yomra’da asla hiç kimse bana güvenip bir başkasına üstünlük kuramayacak. Yomra’yı adaletle yöneteceğiz. Hep birlikte el ele vererek yapacağımız hizmetlerle Yomra’mızı Karadeniz’in en modern şehri haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:07
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