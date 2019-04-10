İYİ Parti yine şaşırtmadı: Sandık güvenliği olmaz

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, AK Parti'nin başvurusu ile gerçekleştirilecek olası bir seçim tekrarı için uyarıda bulunarak, "AK Parti’nin yeniden seçim tuzağına safça ‘Olsun bu sefer %60 alırız’ diyenler bilsinler ki, yeni bir seçim gayri meşru. Sandık güvenliği olmayacaktır" dedi.

İYİ Partili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Büyükçekmece'deki sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine polisin başlattığı soruşturma ve İstanbul'da seçim tekrarına ilişkin açıklama yaptı.

Özdağ Twitter'dan yaptığı açıklamada, "AK Parti'nin yeniden seçim tuzağına safça ‘Olsun bu sefer %60 alırız' diyenler bilsinler ki, yeni bir seçim gayri meşru, ağır baskı altında, halkı ezerek, ağır manipulasyonlar ile gerçekleşecektir. Sandık güvenliği olmayacaktır. Büyükçekmece uygulamaları ilk ipucu" ifadelerini kullandı.