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Gündem İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor
Gündem

İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor

CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin katılımıyla Türkiye’nin dış politikasının konuşulduğu bir toplantı düzenlendi. Avrupa’dan sözde temsilcilerin de katıldığı online toplantıyla ilgili açıklama yapan DEVA Partili Metin Gürcan, itiraf niteliğinde ifadeler kullandı. Gürcan “O platformda İYİ Parti’den katılan kişiyle HDP’den katılan kişinin söylem birliği, paralelliği hemen ortaya çıkıveriyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:44:00 -
İYİ Parti ve HDP paralel düşünüyor

CHP, HDP, İYi Parti ve Saadet Partisi bu kez yanlarına Gelecek ile DEVA Partilerini de alarak ‘dış politikanın’ konuşulduğu platformda buluştu. DEVA Partili Metin Gürcan, platformda konuşan İYİ Parti ve HDP adına katılanların “söylem birliği”ne dikkat çekti.

Türk dış politikasının ele alındığı toplantının yaklaşık 2 ay önce online olarak düzenlendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre toplantıda, siyasi parti temsilcilerinin yanısıra akademisyenler ve bazı yabancı misyon temsilcileri de yer aldı. Türkiye’nin dış politikada izlediği siyasete destek vermeyen ve Türk dış politikasını eleştiren muhalefet partilerinin temsilcileri ile akademisyenlerin, yabancı temsilcilerle, Montrö, Türkiye’nin Karadeniz’deki duruşu ve Türkiye-AB ilişkilerinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Söylem birliği

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, katıldığı bir televizyon programında toplantıyı deşifre etti. Gürcan’ın toplantıya ilişkin tespiti de ilginç. Gürcan, “İYİ Parti’den katılan kişiyle HDP’den katılan kişinin söylem birliği, paralelliği hemen ortaya çıkıveriyor” dedi. İki parti arasında daha önce de liderler düzeyinde kahvaltı diyaloğu yaşanmış, son olarak FETÖ ve PKK terör örgütlerinin devlete sızmasını önlemek amacıyla Meclis’e gelen yasanın görüşülmesini engellemede ortak hareket etmişlerdi.

 

Erozan inkar etti

Toplantıya İYİ Parti’nin dış politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın katıldığı iddia edildi. Erozan ise, böyle bir toplantıyı hatırlamadığını söyledi. Ancak Erozan’ın toplantıya katıldığı başka kaynaklar tarafından doğrulandı.

Kaynak: Yeni Şafak

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