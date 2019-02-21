İYİ Parti ve CHP, HDP'li Başkanı aday gösterdi İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı, HDP'nin Honaz eski ilçe Başkanı Sabri Sarman'ı Belediye Meclis üyelerinin bulunduğu listede 5. sıradan aday gösterdi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile CHP-İYİ Parti'den olan Millet İttifakı arasında örtülmeye çalışılan bağ bu kez Denizli'de ortaya çıktı. İYİ Parti-CHP listelerinde HDP'li başkan HDP Honaz eski ilçe başkanı Sabri Sarman'ın CHP-İYİ Parti ittifakının Belediye Başkan adayı Yüksel Kepenek'in listesinde olduğu açıklandı. 13 Meclis ve 2 kontenjan üyesinden 5'i İYİ Parti'den 7'si CHP'den oluşurken en dikkat çeken ve konuşulan isim ise 5. sırada bulunan HDP'li eski başkan Sabri Sarman oldu.

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