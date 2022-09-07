İYİ Parti ve Altaylı, Sedat Peker'e sarıldı

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, söz konusu iddialarla ilgili olarak "Biz Sedat Peker'in iddialarının peşine düşen muhalefet ithamıyla karşılaşmak istemiyoruz. İmtina ediyoruz. Memlekette bunca dert varken, Peker'in söyledikleri de önemlidir. Normal medeni ülkede hükümet sarsar bunlar" dedi.

"İddiaların peşine düşecek misiniz?"

Daha sonra izleyicilerden gelen yoğun sorular üzerine Fatih Altaylı, Ağıralioğlu'na "Muhalefet bir mafya liderinin iddialarının peşine düştü dedirtmemek için Sedat Peker konusunda pek fazla bir şey söylemiyoruz' dediniz. İktidar olduğunuz zaman bu iddiaların peşine düşecek misiniz?" diye sordu.

"İktidara gelince iddiaların peşine düşeceğiz"

Ağıralioğlu ise "Düşeriz. Biz adaletin Türkiye'de memleketin bir kuruşun hesabını soracağı bir sorumlulukla herkesin güvenebileceği bir liman haline gelmesine isteriz. Biz milletin hakkını hukukunu 'Hesap soracağız, canını okuyacağız' şeklinde değil, biz memlekette adaleti herkesin itimat edeceği bir liman haline getireceğiz. Adaletin hükmü tecelli edince memlekete huzur gelsin diye. Başarabilirsek her iddianın arkasında siyasi bir kin duygusuyla değil sadece memleketin hakkını hukukunu koruma sorumluluğu olan bir bağımsız yargı inşa edeceğiz" şeklinde yanıt verdi.