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Siyaset İYİ Parti tezkere kararını duyurdu
Siyaset

İYİ Parti tezkere kararını duyurdu

İYİ Parti CHP'nin 'hayır' diyeceğini açıkladığı Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye 'evet' diyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 16:37:00 - 2021-10-26 17:45:11
İYİ Parti tezkere kararını duyurdu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye 'Hayır' oyu vereceklerini duyurmuştu.

İYİ Parti 'Evet' diyecek

İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yetkisini uzatan tezkereye 'evet' oyu kullanılacağı duyuruldu.
Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partilerinin tezkereye 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.

CHP'nin 'hayır' yönünde karar belirtmesine saygı duyduklarını belirten Çıray, "Millet İttifak'ı ayrı, partilerin siyasi tutumları ayrıdır. Bizim 'Evet' oyu kullanacak olmamızın iç politika ile alakası yoktur" dedi.

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