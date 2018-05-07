İYİ Parti standına saldırı ile ilgili Akşener ve MHP'den açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bağcılar'daki standına gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Akşener, Ankara'da katılıdığı toplantıda, "Biz gerilimin yanında değiliz, barışın kardeşliğin yanındayız." dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'da konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Yalçın, " İstanbul'da meydana gelen saldırı düpedüz provokasyondur. Bunu fırsat bilenler MHP ve Ülkücü camiayı suçlamaya çalışmışlardır. Bu bir tezgahtır. İpi göğüsleyemeyeceklerini anlayanlar daha başından çamur atmaya başlamıştır." dedi.

Yalçın, provokasyonlar olabileceğine daha önce dikkat çektiklerini belirterek, "Yanlış hesap Cumhur İttifakı'ndan dönecektir." diye konuştu.