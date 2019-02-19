İYİ Parti belediye başkan aday listelerinin YSK’ya tesliminin son gününde 56 belediye başkan adayını daha açıkladı. İYİ Parti’nin açıkladığı belediye başkan adayları arasında Ordu da yer aldı. Peki İYİ Parti Ünye belediye başkan adayı kim oldu? İYİ Parti Korgan belediye başkan adayı 2019 kim oldu?

İYİ Parti 32'si ilçe, 24'ü belde olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamaya göre, İYİ Parti, aralarında Afyonkarahisar, Bursa, Erzurum, Konya, Mersin ve Yozgat'ın da bulunduğu bazı illerin ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Parti, 32'si ilçe ve 24'ü belde olmak üzere toplam 56 belediye başkan adayını daha açıkladı.

İYİ Parti Ordu ilçe belediye başkan adayları 2019

İYİ Parti Ordu Ünye belediye başkan adayı Berkay Torunoğlu

İYİ Parti Ordu Korgan belediye başkan adayı Adem Gediş

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