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Aktüel İYİ Parti önünde GİK gerginliği
Aktüel

İYİ Parti önünde GİK gerginliği

Bir grup İYİ Parti'li, GİK üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Akşener ile görüşmek istedi

Yeniakit Publisher
2020-09-30 16:00:49 -
İYİ Parti önünde GİK gerginliği

ANKARA (AA) - Bir grup İYİ Parti'li, 2. Olağan Kurultayda Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere "oy verilmeyecekler" listesi gönderildiği iddialarıyla ilgili Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmek istedi.

Bazı il ve ilçelerden gelen ve partiden ihraç edildiklerini iddia eden grup, parti önünde toplandı.

Daha sonra Akşener ile görüşme taleplerini iletmek için genel merkez binasına giren gruba, güvenlik görevlileri ve partidekiler müdahale etti ve grubu dışarı çıkardı. Bu sırada çıkan arbedede gazetecilerin görüntü alması engellenmeye çalışıldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın da arbede sırasında gruptan birkaç kişiyi zarar görmemeleri için kollarına girerek, parti binasından çıkardığı görüldü.

- "Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler"

Daha sonra grup adına gazetecilere açıklama yapan Serhat Yıldırım, Zonguldak kurucu merkez ilçe başkanı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Biz İYİ Parti'nin kurucularıyız. 24 Haziran'dan sonra yenileme süreci adı altında 'Daha iyi olacak' diye partimizden istifa ettirdiler. Sonra yerimize atamalar yaptılar. Bir günlük üye kişileri kurduğumuz teşkilatlara oturttular, il ve ilçe başkanı yaptılar. Usulsüzlükler sonucu delege seçimlerinde, ilçe kongrelerinde bizim haklarımızı gasbettiler, bu haklarımızı istiyoruz. Gerekirse yargıya gideceğiz."

İYİ Parti'nin büyümesinin engellendiğini iddia eden Yıldırım, "Genel Başkanımızın yanındayız ama bu yapılanlara da karşıyız. Partinin kurucularını kapı dışarı attılar. Yumrukladılar. Kuruculara sesleniyorum, lütfen partinize sahip çıkın. Ne olduğu belirsiz insanlar partimize çöktüler." dedi.

Genel Başkan ile görüştürülmediklerini ifade eden Yıldırım, "Vekiller sizinle görüşecek, denildi. Birkaç kişi içeriye girdik, güzel bir toplantı yapıyorduk, çayımızı içiyorduk. Bir vekil geldi ve 'Yeter artık atın bunları dışarı' diyerek, üzerimize saldırttı." iddialarında bulundu.


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