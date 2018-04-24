İYİ Parti milyonlardan olacak!

Meral Akşener'i destekleyen Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre 2820 sayılı siyasi partiler kanunu ve bu kanunu değiştiren 2 Mart 2014 tarihli 6529 sayılı yasa siyasi partilere hazine yardımı yapılması konusunda şu şartları öngörüyor;

"Son Milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan ve genel barajı aşmış bulunan siyasi partilere her yıl o yılki genel bütçe gelirleri (B) cetveli toplamının beş binde ikisi oranında ödenek mali yıl için konur. Bu ödenek, siyasi partilerin genel seçim sonrasında YSK tarafından ilan edilen toplam geçerli oy sayıları ile orantılı olarak bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenir. Milletvekili genel seçimlerinde toplam geçerli oyların yüzde 3`ünden fazlasını alan siyasi partilere de Devlet yardımı yapılır. Bu yardımdan faydalanabilecek siyasi partilere, milletvekili genel seçiminin yapılacağı yıl üç katı, mahalli idareler genel seçim yılı için iki katı olarak ödenir. Her iki seçim aynı yıl içerisinde yapıldığında bu ödemenin miktarı üç katı geçemez"