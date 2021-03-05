İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, aylar önce bir TV programında yaptığı açıklamayla, İYİ Parti içinde FETÖ’cülerin olduğunu ortaya koymuştu. Bu sözlerinin ardından büyük ses getiren Ümit Özdağ, apar topar İYİ Parti tarafından ihraç edilmiş ve mahkeme kararıyla partisine geri dönmüştü. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti hakkında da çok önemli açıklamalar yaptı. Partisinin CHP’nin arka bahçesi haline geldiğini söyleyen Özdağ, aynı zamanda HDP’nin bazı illerde İYİ Parti sayesinde kazandığını vurguladı. Özdağ, parti içinde halen FETÖ’cülerin olduğunu da belirterek, partiye gelen “çantalardan” ve çeşitli “ihalelerden” bahsetti. Ümit Özdağ, partinin karıştığı birçok skandala dair belgelerin de olduğunu ekledi.

İYİ Parti milletvekili sayısı kaç?

İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ’ın istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.