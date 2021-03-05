  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?
Siyaset

İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?

Son dakika haberleri. Siyasette baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Muhalefet partilerinde bir birini ardına istifalar gelmeye devam ediyor. CHP’den istifa eden Muharrem İnce’den sonra şimdi de İYİ Parti’de istifa depremi yaşanıyor. Partisinde FETÖ sızıntısı olduğunu iddia eden ve HDP ile ittifak ortağı olunmasından rahatsızlığını dile getiren Ümit Özdağ partisinden istifa etti. Ümit Özdağ’ın partisinden istifa etmesinden sonra İYİ Parti milletvekili sayısı da merak edilmeye başlandı. Peki İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?

Yeniakit Publisher
2021-03-05 15:12:00 - 2021-03-05 15:13:37
İYİ Parti milletvekili sayısı kaç? İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, aylar önce bir TV programında yaptığı açıklamayla, İYİ Parti içinde FETÖ’cülerin olduğunu ortaya koymuştu. Bu sözlerinin ardından büyük ses getiren Ümit Özdağ, apar topar İYİ Parti tarafından ihraç edilmiş ve mahkeme kararıyla partisine geri dönmüştü. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Özdağ, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı. Ümit Özdağ düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti hakkında da çok önemli açıklamalar yaptı. Partisinin CHP’nin arka bahçesi haline geldiğini söyleyen Özdağ, aynı zamanda HDP’nin bazı illerde İYİ Parti sayesinde kazandığını vurguladı. Özdağ, parti içinde halen FETÖ’cülerin olduğunu da belirterek, partiye gelen “çantalardan” ve çeşitli “ihalelerden” bahsetti. Ümit Özdağ, partinin karıştığı birçok skandala dair belgelerin de olduğunu ekledi.

İYİ Parti milletvekili sayısı kaç?

İsmail Koncuk ve Ümit Özdağ’ın istifasıyla İYİ Parti'nin sandalye sayısı 36'ya düşerken, TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı da 9'a yükselmiş oldu.

iyi parti milletvekili sayısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın
Ekonomi

Altın mı, dolar mı, gümüş mü? Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Son şans, hemen alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, altın ve dolarda dalgalanmalar devam ederken çarpıcı bir öneride bulundu.
Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak
Teknoloji

Savunma sanayinde kritik adım! Milli Muharip Uçak'ta zirve yapacak

Uzmanlar milli savunma sanayiinde kullanılan 3 boyutlu üretim sürecinin "Milli Muharip Uçak" projesinde zirve yapacağını belirtti. Savaş uça..
Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti
Gündem

Korgeneral Osman Erbaş FETÖ'cülere böyle tepki göstermişti

Bitlis'in Tatvan ilçesinde şehit düşen Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın FETÖ'cülere verdiği tepki görüntüleri ortaya çık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay