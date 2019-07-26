İYİ Parti kurultay öncesi karıştı! Koray Aydın teşkilatlara genelge gönderdi

Sezai Erhan Yeni Akit



İYİ Parti’de 31 Mart yerel seçimlerinin ardından gerçekleştirilen tüzük kurultayının ardından şimdi de Genel İdare Kurulu(GİK) ve Merkez Disiplin Kurulu’nun(MDK) seçilmesi için yeniden kurultaya gidiliyor.

3 Ağustos 2019 Cumartesi saat 11.00’da Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olan İYİ Parti dördüncü olağanüstü kurultayında bazı partililer, seçimlerin "blok" değil, "çarşaf" yöntemle gerçekleşmesi için yoğun kulis çalışmasına başladı. Seçim yönteminde son sözü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener söyleyecek.

Teşkilatlar genelge ile uyarıldı

Kurultay öncesi parti tabanından yükselen "çarşaf" liste talepleri üzerine İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gönderdiği genelge ile teşkilatları uyardı.

Aydın, “Organların seçilme yöntemi Genel Başkanımızca belirlenecek ve seçimlerden önce zaten ilan edilecektir. Bu karara rağmen bazı il başkanlarımızın ve üst kurul delegelerimizin aranarak Genel Başkanımızın ve divan üyeleri olarak bizlerin adı kullanılarak bilgimiz dahilinde arıyormuş gibi delegelerden imza talep edildiği bilgisi tarafımıza intikal etmiştir” dedi.

Delegelerin kafası karıştırılıyor

Aydın, “Kurultayımızın gündemi bellidir, hangi usul ve esasların geçerli olduğu tüzüğümüzde kayıtlıdır, genel başkanımıza verilen usul belirleme yetkisi gayet açık ve nettir. Bunun ötesinde yapılacak her hareket, suyu bulandırmaya, kafaları karıştırmaya ve birliğimizi bozmaya hizmet edecektir. Hal böyle iken birlik, bütünlük ve kardeşlik içinde yapacağımız ve çok daha güçlenerek çıkacağımız olağanüstü kurultayımız öncesinde, delegemizin kafasını karıştırmaya ve partimizde karışıklık çıkarmaya dönük imza taleplerine itibar edilmemesi önemle rica olunur” dedi.

Alınan bilgilere göre, bazı muhalif partililer seçim başarısızlığının aday listelerinden, izlenen politikalar ve alınan yanlış kararlardan kaynaklandığı eleştirisini kurultayda dile getirecek.