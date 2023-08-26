İYİ Parti kurucusundan Akşener'e tepki: Ondan ancak çakma ‘Tomris’ olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında sert açıklamalarda bulunan İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, Akşener'i Tomris'e özenmekle suçladı.İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamasını değerlendirdi. Yenerer, Akşener'in 'Tomris Hatun' olmaya karar verdiğini belirterek, Meral Akşener’den ancak çakma ‘Tomris’ olur.” dedi.

İYİ Parti kurucularından gazeteci Vedat Yenerer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarının ardından konuştu.

“Milli güvenlikle ilgili açıklama yok”

“Konuşmasında öyle çok sayıda tezat var ki… İcraatlarını tutmayan bir konuşma.” diyen eski İYİ Partili Vedat Yenerer, şunları söyledi:

“Bugün Kocatepe gibi bir yerde, İYİ Parti’nin bir il başkanı konuşma yapsaydı, çok daha vatansever ve düzeyli bir konuşma olabilirdi benim için. İşgal altındaki 21 Türk adasını, Süleyman Şah türbesini görmezden gelmek, PKK/YPG gibi Türkiye'nin en öncelikli güvenlik sorunlarıyla ilgili hiçbir şey söylememek… Türkiye’nin etrafını saran Amerika ve NATO üsleri ve bunların düşmanlıklarıyla ilgili hiçbir konuşma yok.”

“Akşener'den çakma Tomris olur”

İYİ Parti liderinin ‘Tomris Hatun’ olmaya çalıştığını belirten Yenerer, “Türk ve Allah kelimelerini çok kullandı. Uzun zamandır kullanmıyordu. Bana göre, Tomris olmaya karar vermiş. Meral Akşener’den ancak çakma ‘Tomris’ olur.” dedi.

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“İkinci Afyon rezaleti”

2018 yılındaki Afyon çalıştayında da kendisi başta olmak üzere birçok isimden özür dilediğini kaydeden Yenerer, şu ifadelerde bulundu:

“İkinci Afyon rezaletidir bu. 2018’de Afyon çalıştayında da insanlardan özür diledi. Hatta özür dilediği insanlardan biri de benim. Neden özür diledi? ‘Hata yaptık’ dedi. Mesela; ‘Şu hatayı, bu hatayı yaptık’ dedi. ‘Özür diliyorum herkesten.’ dedi. ‘Vedat Yenerer, seni seçilecek yerden koyduk, sonra geri bir gecede değiştirdik. Senden de özür diliyorum.’ dedi. Yani böyle özür dileyerek Türk milliyetçiliği söylemi, Asena’lık olamaz. Tomris Hatun olabilmek için hakikaten Türkiye'nin ve Türk milletinin duygularına ve Türkiye'de yaşanan sıkıntılara değinmen lazım. 11 yıl sonra ‘Suriyeliler gitmeli dersen’, adama gülerler.”

“İYİ Parti oy kaybı yaşayacak”

Daha önce İYİ Parti milletvekili sıralarının satıldığını açıklayan Vedat Yenerer, partide ayyuka çıkan 'milletvekili borsası’nı eleştirdi. İYİ Parti'nin büyük bir oy kaybı yaşayacağını belirten gazeteci Yenerer şunları söyledi:

“Teşkilatlar istifa ediyor. Afyon, Uşak… Her gün bu var. Hepsi istifa ediyor. Son olarak Uşak İl Başkanı ve teşkilatları bütün sıraların parayla satıldığından bahsetti. Maalesef Türk siyasi yapılanmasının bir gerçeği. İYİ Parti’de bence bu işin ucu kaçmış durumda. Ve tüm teşkilatlar bu durumdan son derece rahatsız. ‘Seçimlere kendi kadrolarımızla gireceğiz’ diyor. Ciddi bir oy kaybı olacağını düşünüyorum.”

Kaynak: Haber 7