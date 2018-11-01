İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı suçladı!

İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, dün açıklamada bulunan ve dünya basınında övgüyle bahsedilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını hedef aldı. Kamil Erozan, başsavcılığın açıklamayı 1 ay önce yapmış olması gerektiğini, işin içinde Suudiler olduğu için geciktirildiğini savundu.

“Suudiler olduğu için...”

İşin içinde Suudiler olduğu için açıklamanın geç yapıldığını savunan Erozan şunları söyledi:

"Bu açıklamanın olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapılmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." görüşünü öne sürdü.