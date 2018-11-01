İyi Parti, Kaşıkçı olayında savcıyı suçladı!
İYİ Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, yaptığı açıklamada, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını hedef aldı.01 Kasım 2018 Perşembe 15:53
İyi Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, dün açıklamada bulunan ve dünya basınında övgüyle bahsedilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını hedef aldı. Kamil Erozan, başsavcılığın açıklamayı 1 ay önce yapmış olması gerektiğini, işin içinde Suudiler olduğu için geciktirildiğini savundu.
“Suudiler olduğu için...”
İşin içinde Suudiler olduğu için açıklamanın geç yapıldığını savunan Erozan şunları söyledi:
"Bu açıklamanın olaydan bir ay sonra değil bir gün sonra yapılmış olması gerekirdi ama işin içinde Suudiler olduğu için bu yapılmadı." görüşünü öne sürdü.
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