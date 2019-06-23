İYİ Parti itiraz etti! İlçe seçim kurulu kabul etti
İYİ Parti'nin Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yaparak sandık başında bulunan müşahitlerin sayısının 1'e indirilmesi talebi kabul edildi.23 Haziran 2019 Pazar 15:31
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimin yeniden yapılmasına karar vermesinin ardından bu sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi yine sandık başına gitti.
Kadıköy 1. İlçe Seçim Kurulu, oy sayımı sırasında sandık başında partilerin 1'den fazla müşahidinin bulunmaması gerektiğine karar verdi. Karara göre sandıklarda oy sayım işlemi başlayana kadar partiler sadece 1 müşahit bulundurabilecek.
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