  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi
Aktüel

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: - "Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 17:59:33 -
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Özdağ Disiplin Kuruluna sevk edildi

ANKARA (AA) - İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, partisince Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, yaptığı yazılı açıklamada, Özdağ'ın parti ve İstanbul İl Başkanı ile ilgili açıklama ve ithamlarının kamuoyunca bilindiğini belirtti.

Gelişmeler üzerine, il başkanları ve 108 ilçe başkanının disiplin sürecinin başlatılması yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Genel Başkanımız da başvuru ve talepleri değerlendirerek Sayın Ümit Özdağ’ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor
Gündem

Tehlikenin farkında mısınız? Pedofili sapkınlığı bu pislik yuvalarından besleniyor

Popüler kültür adı altında Batılı laikçi yaşam tarzının topluma dayattığı Best Model Of Turkey adlı sözde güzellik yarışmasında yeni bir rez..
Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım
Gündem

Kaftancıoğlu'ndan 29 Ekim'de CHP'lileri kızdıracak paylaşım

Geçtiğimiz günlerde 'Atatürk','Mustafa Kemal' tartışmalarıyla gündeme gelen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 29 Ekim mesajında yi..
Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Gram altının yıl sonu tahmini açıklandı

Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Yunus Öner, gram altının 2020 yılı sonunda 525 lirayı bulabileceğini iddia etti.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay