İyi Parti ile ilgili şok iddia! Herkes bunu konuşacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ve HDP'nin (Yeşil Sol) yerel seçimlere tek başlarına girmeyi tartıştıklarını yazdı.

Selvi, bugünkü yazısında, "İyi Parti yerel seçimlere tek başına girmeyi tartışıyor ama Meral Akşener buna cesaret edebilecek mi, ondan emin değilim" yorumunu yaparken, "şurası kesin" diyerek, "1- İYİ Parti yerel seçimlerde CHP ile daha önceki gibi Türkiye genelinde bir ittifak yapmayacak. 2- En güçlü seçenek olarak il ve bölge bazlı ittifak görünüyor" ifadesini kullandı.

Selvi, "İstanbul ve Ankara’da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı destekleme karşılığında bazı ilçelerin İYİ Parti’ye bırakılması isteniyor. Ankara’da Etimesgut ve Gölbaşı ile CHP’nin elindeki Yenimahalle, İstanbul’da ise Şile, Üsküdar ve CHP’li bir belediye isteniyor. İl bazında ise kesin bir karar verilmiş değil ama Manisa, Mersin, Balıkesir, Antalya gibi seçenekler üzerinde duruluyor" dedi.

Selvi, HDP (Yeşil Sol) için de, "HDP’nin yerel seçimlere tek başına girmesi üzerinde duruluyor. İstanbul’u bilmem ama bölgede tartışmasız tek başına girecekler. İstanbul’da ittifak yapmama ihtimalleri de var" görüşünü kaydetti.

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