İYİ Parti ile HDP arasında gerilim büyüyor! Geçtiğimiz günlerde HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında yaşanan 'oy tartışması' mecliste yeniden alevlendi. Ağıralioğlu'nun terör tepkisine Kurtulan kaçamak cevaplar verdi.

TBMM Genel Kurulunda HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında terör tartışması yaşandı.TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalar görüşülüyor. TBMM Genel Kurulunda HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu arasında terör tartışması yaşandı. TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmalar görüşülüyor. HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan’ın "Koltuklarınızda HDP’nin oylarıyla oturuyorsunuz" sözlerini hatırlatan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, ’’Dünyanın her yerinde terör ve terörün övülmesi suçtur. Parlamentolarda arzı endam edici cümleler kurmak suçtur’’ ifadelerini kullandı. "Çocuklarımızın 36 yıldır kanında, canında parmak izi olan..." Ağıralioğlu, Selahattin Demirtaş’ın HDP grubunun başkanı olabileceğini ifade ederek, ’’Çocuklarımızın 36 yıldır kanında, canında parmak izi olan bir adamın ’heykelini dikeceğim’ diyen bir adamın göreceği muamele budur’’ dedi. Yavuz Ağıralioğlu’nun sözlerine Kurtulan, ’’8 gün önce bu tartışmayı yaptık, bitirdik. Sataşmaya girmeyeceğim, bunu kendime de, partime de layık görmüyorum’’ cevabını verdi.

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