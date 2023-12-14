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Siyaset İYİ Parti ile CHP arasında kılıçlar çekildi: İmamoğlu bize ayar veremez!
Siyaset

İYİ Parti ile CHP arasında kılıçlar çekildi: İmamoğlu bize ayar veremez!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 22:29:00 - 2023-12-14 22:40:56

Meral Akşener'in yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmamasının ardından iki parti arasında başlayan tartışmalar kızıştı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Ekrem İmamoğlu’nun İBB meclisinde İYİ Parti’ye yaptığı operasyonla alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, Ekrem İmamoğlu’nun İBB meclisinde İYİ Parti’ye yaptığı operasyonla alakalı dikkat çeken ifadeler kullandı.

Parti binasında yapılan toplantıda konuşan Coşkun, “Bize değil Ekrem İmamoğlu, Tayyip Erdoğan dahi ayar veremez” dedi.

Coşkun’un bu sözleri partililer tarafından büyük alkış ve destek aldı.

İmamoğlu'ndan İYİ Parti'ye operasyon

Sabah gazetesinin haberine göre; Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener'in tek başına seçime girme kararında ısrarcı olması sonrası operasyonun düğmesine bastı. İYİ Parti'nin içinde birçok isim çeşitli vaatlerle İmamoğlu'nun safına geçti.

İmamoğlu'nun desteklediği grup kendisine 'DAHA İYİLER' adını koyarak harekete geçti. İstanbul'daki tüm ilçelerde teşkilatların içinde paralel şekilde yeniden teşkilatlanma başlatıldı. DAHA İYİ isimli yapılanma seçim döneminde Ekrem İmamoğlu lehine çalışacak ve oy isteyecek. İmamoğlu'nun parti içindeki nüfuzunu daha da artırmak için görüşmelerini sürdürdüğü de belirtiliyor.
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