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İYİ Parti il başkanı istifa etti

Parti içi istifaların ardı arkasının kesilmediği İYİ Parti'de, Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, istifa ettiğini açıkladı.

05 Mart 2019 Salı 16:55
İYİ Parti il başkanı istifa etti

İYİ Parti'nin Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt, partiden istifa ettiğini yazılı açıklama ile duyurdu.

Kurt, partisi için arkadaşlarıyla birlikte tüm baskı ve zorluklara rağmen gece gündüz çalıştıklarını ifade etti. Parti için geleceği düşünmeden ülküleri uğruna başarıya odaklanarak istenilen süre içerisinde yeterli sayıda ilçelerde teşkilatlanmaları tamamladıklarını bildiren Kurt, "Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarımız henüz yeni tamamlanmışken, partimizin girdiği, milletvekili adayı da olduğum Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde teşkilatımızla beraber cansiperane çalıştık. Partimizin ve genel başkanımızın yurt genelinde en yüksek oy oranını almasını sağladık. Bu oy oranı ile şahsıma ve arkadaşlarımıza gösterilen güveni Rabbime şükürler olsun ki boşa çıkarmadık" dedi.

"Marifet üretmek yerine mazeret üretildi"

"Genel seçim sonrası parti içi bir takım sorunlarla ilgili Genel Başkanımız da dahil olmak üzere genel merkez üst düzey yöneticilerle yaptığımız görüşmelerden maalesef bir sonuç alamadık" diyen Kurt, "Defalarca teşkilat içi sorunların muğlak politikalarla çözülemeyeceği; kişilerin değil ilkelerin hakim olduğu yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini söylememize rağmen Burdur duymazdan gelindi. Marifet üretmek yerine mazeret üretildi. Dahası seçmenin emanetine sahip çıkmak için döktüğümüz ter hiçe sayıldı. Yanlışların katlanarak devam etmesi, uyarılarımızı dikkate almayarak 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi teşkilat yapılanması ile ilgili İl Başkanımızın yerine başka bir şehrin İl Başkanına danışılarak karar alınması, teşkilatlara güç vermek yerine kendine güç devşirilmeye çalışılması çıktığımız bu yolu sizlerle yürünemez hale getirdi" ifadelerini kullandı.

"Allah'a havale ediyorum"

Kişisel menfaatler uğrunda mücadele veren hiç kimsenin önünde eğilmeyeceklerinin altını çizen Kurt, "Bizler bu yola gördüğü haksızlıklar karşısında susmak, birilerinin gölgesinde siyaset yapmak için yola çıkmadık. Burdur'un Burdurlunun yanında olmak için yola çıktık. Ülkesi için değil kendi hırsları için yola revan olanları, zaaflarıyla malul ihtiras mahkumlarını Allah'a havale ediyor, ülkem ve ülküm için İYİ Parti'den istifa ediyorum" dedi.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:55
  1. İYİ Parti'nin Burdur Kurucu İl Başkanı Osman Kurt
  2. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
  3. İYİ Parti

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