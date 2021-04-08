İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, şehitler için taziye mesajı yayımladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda şehit olan askerler için taziye mesajı paylaştı.
Akşener sosyal medya hesabından paylaştı
Akşener, Twitter'dan yayımladığı mesajda, "Zeytin Dalı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütünün saldırısıyla şehit düşen kahraman askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.